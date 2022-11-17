Українська актриса, переможниця "Танців із зірками" та героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина розповіла про проблеми з фігурою.

Популярна українська "Холостячка", відома актриса Ксенія Мішина щодня розповідає про своє життя, вражає образами та ділиться секретами успіху. Останнім часом артистка захоплена упорядкуванням фігури, тому частіше звертає увагу на свій спосіб життя.

«Вечеря… Перше, що приведе вас до здорового та красивого тіла – це зміна харчових звичок. Спокус на магазинних полицях багато. Але пам'ятайте, що вони порушують смакові рецептори і ви вже не зможете їсти здорову їжу.

Колись я обов'язково покажу вам результат своєї роботи над тілом», - поділилася Ксенія зауваженнями.

Раніше Ксенія порадувала шанувальників кадрами зі спортзалу, зауваживши, що заняття даються нелегко і вона теж втомлюється. Через перерву з активними тренуваннями артистці стало важко справлятися з колишнім режимом, але вона має намір повернути і потрібну форму і звичку активно займатися.

"Включаю спорт-режим" - зауважила Мішина.

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.

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