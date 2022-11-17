Популярная украинская "Холостячка", известная актриса Ксения Мишина каждый день рассказывает о своей жизни, впечатляет образами и делится секретами успеха. В последнее время артистка увлечена приведением фигуры в порядок, поэтому чаще обращает внимание на свой образ жизни.
«Ужин… Первое, что приведет вас к здоровому и красивому телу – это изменение пищевых привычек. Соблазнов на магазинных полках много. Но помните, что они нарушают вкусовые рецепторы и вы уже не сможете есть здоровую пищу.
Когда-то я обязательно покажу вам результат своей работы над телом» - поделилась Ксения замечаниями.
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Ранее Ксения порадовала поклонников кадрами из спортзала, подметив, что занятия дааются нелегко и она тоже устает. Из-за перерыва с активными тренировками артистке стало тяжело управляться с прежним режимом, но она намерена вернуть и нужную форму и саму привычку активно заниматься.
"Включаю спорт-режим" - подметила Мишина.
Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.
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