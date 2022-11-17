Популярна артистка, актриса театру та кіно Ганна Саліванчук активно веде Інстаграм, розповідає про своїх дітей та різні побутові моменти. Не забуває Ганна також вражати особистими зауваженнями та історіями минулого.
«Чому іспити для мене – це стрес. У школі я одягалася відверто та фарбувалася. І це не подобалося вчителям. І вони поводилися некоректно через це. Через це, коли я ходила до школи, у мене піднімалася температура, а будинок я була здорова.
І в діагностичному центрі мені сказали, що маю алергію на школу. І мене звільнили від іспитів у 9 класі. Потім я прийшла до цих вчителів і… Попросила вибачення у тих, хто робив мені боляче. І я поборола свій страх. А сьогодні я відчула щось схоже. Тому що екзаменатором була зла і незадоволена тітка» - зізналася Ганна.
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Зазначимо, після народження другого сина Саліванчук мріє скинути зайві кілограми і не бажає відступати.
Анна почала тренуватися, ходити на масаж, басейн та танці. При цьому не забуває артистка про харчування.
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.
Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук у модному купальнику вразила фігурою.
Також Politeka писала, що Ганна Саліванчук зачепила українок талантами маленького сина.