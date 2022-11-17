Популярная артистка, актриса театра и кино Анна Саливанчук активно ведет Инстаграм, рассказывает о своих детях и различных бытовых моментах. Не забывает Анна также впечатлять личными замечаниями и историями из прошлого.
«Почему экзамены для меня – это стресс. В школе я одевалась откровенно и красилась. И это не нравилось учителям. И они себя вели некорректно из-за этого. Из-за этого, когда я ходила в школу, у меня поднималась температура, а дом я была здорова.
И в диагностичном центре мне сказали, что у меня аллергия на школу. И меня освободили от экзаменов в 9 классе. Потом я пришла к этим учителям и… Попросила прощения у тех, кто делал мне больно. И я поборола свой страх. А сегодня я ощутила что-то похожее. Потому что экзаменатором была злая и недовольная тетка» - призналась Анна.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Ключевой элемент стратегии: с какими последствиями столкнется Кремль после новых ударов по Украине
"Надя еще двести раз пожалеет, что сделала так": украинки встали на защиту Владимира Дантеса
"Я хочу четко заявить": генсек НАТО назвал, кто виновен в падении ракеты в Польше
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Отметим, после рождения второго сына Саливанчук мечтает сбросить лишние кг и не желает отступать.
Анна начала тренироваться, ходить на массаж, бассейн и танцы. При этом не забывает артистка и о питании.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.
Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.