Популярная артистка, актриса театра и кино Анна Саливанчук активно ведет Инстаграм, рассказывает о своих детях и различных бытовых моментах. Не забывает Анна также впечатлять личными замечаниями и историями из прошлого.

«Почему экзамены для меня – это стресс. В школе я одевалась откровенно и красилась. И это не нравилось учителям. И они себя вели некорректно из-за этого. Из-за этого, когда я ходила в школу, у меня поднималась температура, а дом я была здорова.

И в диагностичном центре мне сказали, что у меня аллергия на школу. И меня освободили от экзаменов в 9 классе. Потом я пришла к этим учителям и… Попросила прощения у тех, кто делал мне больно. И я поборола свой страх. А сегодня я ощутила что-то похожее. Потому что экзаменатором была злая и недовольная тетка» - призналась Анна.

Отметим, после рождения второго сына Саливанчук мечтает сбросить лишние кг и не желает отступать.

Анна начала тренироваться, ходить на массаж, бассейн и танцы. При этом не забывает артистка и о питании.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

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