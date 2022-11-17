2015 року у них народився син Гліб, а в 2020 – Микита. 17 листопада старшому сину зіркової пари виповнюється 7 років. У цей святковий день на своїй сторінці в Instagram Саліванчук зворушливо привітала хлопчика.

"17 листопада 2015 року! Я вперше стала мамою! Це був найкращий день за мої 30 років! Моє диво народилося вагою 4,5 кг та зі зростом 56 см. Як сказала акушерочка - пиріжок 😂😂😂Так ми його і називали доки не народився Нікіта😂Тепер він пиріжок, а Гліб уже зовсім дорослий чоловік", — пише Ганна.

За її словами, перша і найголовніша якість у Гліба – це любов до життя та до людей. Він дуже добрий та ніжний хлопчик. Друга якість - допитливість розуму — це в нього від тата.

"Ще у 3 роки Гліб знав усі планети. Завдяки йому, я їх також згадала 😂Всі найголовніші будівлі у світі теж вивчив, а я досі не знаю 🙈Ну і звичайно машинки та плавання! Це він теж обожнює! Плавати він почав із 5 дня від народження. І вже у 6 місяців він сам плавав 👍я займалася з ним щодня! Траплялися випадки, коли я приходила в басейн. На той момент йому було шість місяців. Він ще не ходить і не каже, а я просто кидала його у воду. Люди думали, що я божевільна 😂 але я знала, що він круто плавав! І під водою спокійно міг бути до 56 секунд 👍", — пригадує актриса.



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"Дякую Бог, дякую чоловіку, дякую батькам за те, що ви є! Якби не ви, у мене не було б цих чудових пиріжків! Мій сину, я знаю, що скоро ти будеш у мережах і читатимеш це. Так ось, хочу сказати тобі, що я дуже щаслива, що ти вибрав мене, бути твоєю мамою! Ти мій герой, ти моє все!! Дуже люблю тебе! Будь щасливий, ми з татом зробимо все для цього, принаймні дуже старатимемося!! Я хочу, щоб ти коли виростеш, підійшов до мене з татом і сказав: «Ви найкращі батьки!» Це буде нагорода за всі наші старання ❤️❤️", — наголосила Ганна Саліванчук.

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