В 2015 году у них родился сын Глеб, а в 2020 – Никита. 17 ноября старшему сыну звездной пары исполняется 7 лет. В этот праздничный день на своей странице в Instagram Саливанчук трогательно поздравила мальчика.

"17 ноября 2015! Я впервые стала мамой! Это был лучший день за мои 30 лет! Мое ​​чудо родилось весом 4,5 кг и с ростом 56 см. Как сказала акушерочка - пирожок 😂😂😂Так мы его и называли пока не родился Никита😂Теперь он пирожок, а Глеб уже совсем взрослый мужчина", — пишет Анна.

По ее словам, первое и самое главное качество у Глеба – это любовь к жизни и людям. Он очень хороший и нежный мальчик. Второе качество – любознательность ума – это у него от папы.

"Еще в 3 года Глеб знал все планеты. Благодаря ему, я их тоже вспомнила 😂Все самые главные здания в мире тоже выучил, а я до сих пор не знаю 🙈Ну и конечно машинки и плавание! Это он тоже обожает! Плавать он начал с 5 дня от рождения. И уже в 6 месяцев он сам плавал 👍я занималась с ним каждый день! Случались случаи, когда я приходила в бассейн. На тот момент ему было шесть месяцев. Он еще не ходит и не говорит, а я просто бросала его в воду. Люди думали, что я сумасшедшая 😂 но я знала, что он круто плавал! И под водой спокойно мог быть до 56 секунд 👍", — вспоминает актриса.



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"Спасибо Бог, благодарю мужа, благодарю родителей за то, что вы есть! Если бы не вы, у меня не было бы этих замечательных пирожков! Мой сын, я знаю, что скоро ты будешь в сетях и будешь читать это… Так вот, хочу сказать тебе, что я очень счастлива, что ты выбрал меня, быть твоей мамой! Ты мой герой, ты мое все!! Очень люблю тебя! Будь счастлив, мы с папой сделаем все для этого, по крайней мере будем очень стараться!! Я хочу, чтобы ты когда вырастешь, подошел ко мне с папой и сказал: "Вы лучшие родители!" Это будет награда за все наши старания ❤️❤️", - подчеркнула Анна Саливанчук.

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