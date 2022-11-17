На знімку можна побачити учасників знаменитого гурту, які позують на камеру. Поруч стоїть Юрій Горбунов, котрий щасливо посміхався на камеру.

Як повідомляє Politeka.net, після 24 лютого життя кожного українця безповоротно змінилося. Іноді хочеться сісти та подивитися старі фотографії із мирного життя. Цим зайнявся український телеведучий та актор Юрій Горбунов, який знайшов у своєму архіві знімок із гуртом Kalush Orchestra. Фото Горбунов запостив на своїй сторінці в Instagram.

На знімку можна побачити учасників знаменитого гурту, які позують на камеру. Поруч стоїть телеведучий, котрий щасливо посміхався на камеру.

"Це довоєнне фото разом із гуртом Kaluhs з "Танців із зірками"! І якби не війна, черговий сезон був би в розпалі!", - зі жалістю нагадав Юрій Горбунов і додав, що, здається, це було так давно.

Він також зазначив, що так важко, як зараз, українцям у новій сучасній історії ще ніколи не було. При цьому телеведучий вірить у наше щасливе майбутнє.

"Жодної секунди ми не сумніваємося в нашій Перемозі, після якої знову будуть Танці, Євробачення, футбол і концерти просто неба!! А поки що, українці як моноліт, тримають кожен свій фронт, вірять у ЗСУ, і в те, що Бог з нами!!", - написав Юрій Горбунов.

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