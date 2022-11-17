Як повідомляє Politeka.net, після 24 лютого життя кожного українця безповоротно змінилося. Іноді хочеться сісти та подивитися старі фотографії із мирного життя. Цим зайнявся український телеведучий та актор Юрій Горбунов, який знайшов у своєму архіві знімок із гуртом Kalush Orchestra. Фото Горбунов запостив на своїй сторінці в Instagram.
На знімку можна побачити учасників знаменитого гурту, які позують на камеру. Поруч стоїть телеведучий, котрий щасливо посміхався на камеру.
"Це довоєнне фото разом із гуртом Kaluhs з "Танців із зірками"! І якби не війна, черговий сезон був би в розпалі!", - зі жалістю нагадав Юрій Горбунов і додав, що, здається, це було так давно.
Він також зазначив, що так важко, як зараз, українцям у новій сучасній історії ще ніколи не було. При цьому телеведучий вірить у наше щасливе майбутнє.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
"Совість повністю атрофована": Влад Яма з "Танців з зірками" у США розгнівав українців новим постом
"Ого!": у звільненому Херсоні прогримів потужний вибух
Дорофєєва не стала мовчати після чуток про роман з Позитивом: "Ось і я йому говорю!"
"Я хочу чітко заявити": генсек НАТО назвав, хто винен у падінні ракети у Польщі
"Жодної секунди ми не сумніваємося в нашій Перемозі, після якої знову будуть Танці, Євробачення, футбол і концерти просто неба!! А поки що, українці як моноліт, тримають кожен свій фронт, вірять у ЗСУ, і в те, що Бог з нами!!", - написав Юрій Горбунов.
Нагадаємо, що соліст Kalush Псюк показав, як виглядав у дитинстві, несподівані кадри.
Як повідомляла Politeka, Осадча зустрілася з солістом KALUSH, здивувавши виглядом.
Також Politeka писала, що Kalush Orchestra терміново попросили допомоги українців після скандалу за кордоном.