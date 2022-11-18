Учасниця «Голосу країни-13» з команди Потапа вже не перший раз опиняється за крок до перемоги, кілька років тому Карина Столаба ледь не перемогла у дитячому «Голосі».

«Я досі в шоці, в мене руки тримтять, голос тремтить», - розповіла Столаба, дізнавшись, що прийме участь у суперфіналі.

Нагадаємо, він відбудеться вже 20 листопада і пройде в метро. У попередніх сезонах суперфіналу шоу "Голос країни" передували два півфінали, але у 2022 році буде лише один прямий ефір, у якому і визначиться переможець проекту.

Примітно, що Карина досі не знає, хто відправив її заявку на її участь у проекті.

«Хтось відправив заявку, а я досі незнає хто. Це, напевно, буде секрет до кінця проекту. Можливо, я взагалі ніколи не дізнаюсь. Це буде така родзинка до кінця сезону для мене», - казала Карина у випуску бекстейджа.

Карина є членом команди Потапа і, до речі фавориткою Позитива з «Время и Стекло». На його думку, молода співачка може навіть потіснити на сцені Надю Дорофєєву.

«Мене це пронизує до мурах, в мене сльози течуть. Слів немає», - відреагувала Карина.

Опинившись знову за крок до перемоги, Карина запевняє, що зробить все, щоб глядачі почули не тільки її голос, а й душу.

«Я буду співати душею, серцем, я дуже хочу, щоб мене почули, адже прямі ефіри, це коли голосують люди і дуже важливо заспівати так, щоб тебе прочитали, щоб відчули твою історію і те, що ти хочеш передати. Тому я максимально постараюсь це зробити», - поснила Карина.

Нагадаємо, Потапу зробили зауваження, нагадавши, що він живе в Україні.

Також повідомлялось, що на Карину Столабу звернула увагу Аліна Паш.

Крім того, Politeka.net писала, що в команді Потапа з'явився справжній скарб.