Світлана Лобода поїхала з Росії жити в другу країну за кілька місяців до нападу росіян на Україну. Артистка висловила свою позицію не одразу, проте почала активно підтримувати українців, постраждалих громадян та відвідала рідні розбиті через обстріли росіян міста.

Нещодавно Лобода заявила про швидкий випуск нової композиції, викликавши досить бурхливу та різку реакцію на короткий ролик.

«Чекаю завтра… Сподіваюся, що і ви…? Прем'єра! #ДваНезнайомця» - пише Світлана під постом.

Багато хто влаштував суперечки через нову пісню, відзначаючи виконання українською мовою:

«Пісня українською мовою найкраща! Та тримати! 🙌; Дякую за українські пісні. Російська мова стала як отрута на розірване серце та душу; Швидко перевзулась! Все життя тільки російською співала 🥲🥲🥲; О, нарешті російська забула; Так красиво 🔥ну я не розумію 🤦🏻‍♀️🥲; Ой Лобода згадала свою мову?; Відчуваю розривна буде».

Раніше Лобода написала: "Друзі! Хочу підтримати хороший тренд новин. І поділитися з вами тим, що особисто я приготувала для вас! Останні три місяці я рятувалася творчістю. Я постійно шукала, писала, думала, складала ...".

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