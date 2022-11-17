Светлана Лобода уехала из рф жить в другу страну за несколько месяцев до нападения россиян на Украину. Артистка высказала свою позицию не сразу, однако начала активно поддерживать украинцев, пострадавших граждан и посетила родные разбитые из-за обстрелов россиян города.

Недавно Лобода заявила о скором выпуске новой композиции, вызвав довольно бурную и резкую реакцию на короткий ролик.

«Жду завтра… Надеюсь, что и вы…? Премьера! #ДваНезнакомца» - пишет Светлана под постом.

Многие устроили споры из-за новой песни, отмечая исполнение на украинском языке:

«Песня на украинском языке лучшая! Да держать! 🙌; Спасибо за украинские песни. Русский язык стал как яд на разорванное сердце и душу; Быстро переобулась! Всю жизнь только на русском пела🥲🥲🥲; О, наконец-то русский забыла; Так красиво 🔥ну я не понимаю 🤦🏻‍♀️🥲; Ой Лобода вспомнила свой язык?; Чувствую разрывная будет».

Ранее Лобода написала: "Друзья! Хочу поддержать хороший новостной тренд. И поделиться с вами тем, что лично я приготовила для вас! Последние три месяца я спасалась творчеством. Я постоянно искала, писала, думала, сочиняла…".

Напомним, Каменских в вышиванке показала украинцам, почему ей есть чем гордиться: "Я действительно считаю...".

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