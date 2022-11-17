Складно не відзначити, як чудово виглядає Злата Огневич — відпочинок пішов їй на користь.

Як повідомляє Politeka.net, талановита співачка Злата Огневич продовжує мотивувати своїх шанувальниць. Дівчина відверто ділиться всіма секретами краси, показує, що готує їсти і які фізичні вправи виконує.

Цього разу співачка не побоялася на своїй сторінці в Instagram показати обличчя поблизу і викликала захоплення своєю зовнішністю.

Складно не відзначити, як чудово виглядає Злата Огневич — відпочинок пішов їй на користь. При цьому на обличчі співачки мінімум макіяжу, але при цьому вона виглядає неперевершено. Знаменитість зробила акцент на очі: трохи туші, підводки та готово.

На губах – матова помада світлого відтінку. Волосся пекучої брюнетки зібрано на маківці, а інша половина розпущена по плечах. Злата Огневич виглядає справді приголомшливо!

"Вау, саме такі вії були в тебе в дитинстві – пухнасті, довгі та сяючі" – це слова мами, коли мама вчора побачила мене", - похвалилася артистка.

Фото шалено сподобалися користувачам мережі, які засипали артистку компліментами: "Очі оцінила", "Ось це біцука", " Коли мене запитують, що таке гарна дівчина, я показую Злату Огневич", "Бомбезна".

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

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