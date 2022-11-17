Сложно не отметить, как потрясающе выглядит Злата Огневич — отдых пошел ей на пользу.

Как сообщает Politeka.net, талантливая певица Злата Огневич продолжает мотивировать своих поклонниц. Девушка откровенно делится всеми секретами красоты, показывает, что готовит кушать, и какие физические упражнения выполняет.

В этот раз певица не побоялась на своей странице в Instagram показать лицо вблизи и вызвала восторг своей внешностью.

Сложно не отметить, как потрясающе выглядит Злата Огневич — отдых пошел ей на пользу. При этом на лице певицы — минимум макияжа, но при этом она выглядит непревзойденно. Знаменитость сделала акцент на глаза: немного туши, подводки и готово.

На губах — матовая помада светлого оттенка. Волосы жгучей брюнетки собраны на макушке, а другая половина распущена по плечам. Злата Огневич выглядит действительно потрясающе!

"Вау, именно такие ресницы были у тебя в детстве – пушистые, длинные и сияющие" – это слова мамы, когда мама вчера увидела меня", - похвасталась артистка.

Фото безумно понравились пользователям сети, которые засыпали артистку комплиментами: "Глаза оценила", "Вот это бицука", "Когда меня спрашивают, что такое красивая девушка, я показываю Злату Огневич", "Бомбезная".

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.



