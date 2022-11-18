Зірковий шеф-кухар поділився кількома секретами приготування цієї корисної страви, щоб досягти збалансованого смаку.

Інгредієнти:

кисломолочний сир 15% — 500 г

цукор — 100 г

ванільний цукор — 10 г

манна крупа — 40 г

молоко — 275 г

вершки — 150 г

великі яйця — 2 шт.

чорні родзинки — 125 г



Спершу збиваємо вінчиком в однорідну суміш сир, цукор, ванільний цукор, манку, молоко, вершки та яйця. Залишаємо постояти на 1-2 години. Це треба для того, щоб манка повністю набухла.

"Ретельно збиваємо блендером масу до глянцевого стану, наче йогурт. Не хвилюйтеся, якщо вона рідкувата, як тісто на млинці або навіть оладки. Це добре. Сир може бути сухуватий, тоді я додаю ще трохи молока — 25 г. Родзинки перебираємо і окремо бланшуємо окропом — залишаємо на 5-10 хвилин у гарячій воді, щоб набухли. У збиту суміш всипаємо родзинки та перемішуємо", — радить Володимир Ярославський.

Печемо за температури 180-200°C приблизно 35-45 хвилин, поки запіканка не підніметься.

"Обережно дістаємо з духової шафи, остуджуємо і лише потім виймаємо з форми. Виходить соковита та однорідна текстура, яка нагадує чизкейк", — пояснює зірка "Мастер Шеф".

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