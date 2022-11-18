Звездный шеф-повар поделился несколькими секретами приготовления этого полезного блюда, чтобы добиться сбалансированного вкуса.

Ингредиенты:

кисломолочный творог 15% - 500 г

сахар - 100 г

ванильный сахар - 10 г

манная крупа - 40 г

молоко - 275 г

сливки - 150 г

крупные яйца - 2 шт.

черный изюм — 125 г



Сначала взбиваем венчиком в однородную смесь творог, сахар, ванильный сахар, манку, молоко, сливки и яйца. Оставляем постоять на 1-2 часа. Это нужно для того, чтобы манка полностью набухла.

"Тщательно сбиваем блендером массу до глянцевого состояния, как йогурт. Не волнуйтесь, если она жидкая, как тесто на блины или даже оладьи. Это хорошо. Творог может быть суховат, тогда я добавляю еще немного молока - 25 г. Изюм перебираем и отдельно бланшируем кипятком - оставляем на 5-10 минут в горячей воде, чтобы набух. Во взбитую смесь всыпаем изюм и перемешиваем", - советует Владимир Ярославский.

Печем при температуре 180-200°C примерно 35-45 минут, пока запеканка не поднимется.

"Осторожно достаем из духового шкафа, остужаем и только потом вынимаем из формы. Получается сочная и однородная текстура, напоминающая чизкейк", - объясняет звезда "Мастер Шеф".

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