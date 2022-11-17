Популярна співачка Тіна Кароль торкнулася записів у Телеграм після зустрічі з дітьми-сиротами та розповіла трохи про себе.

Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Тіна Кароль вже кілька місяців живе за кордоном та розповідає про свою діяльність. Вона займається фондом підтримки українців, влаштовує концерти та не забуває про творчість. Цього разу артистці вдалося торкнутися емоцій шанувальників.

«Побачивши сьогодні сиріт – (я дуже хвилювалася) зрозуміла, що мені не вистачає друзів та простого людського – «а як ти»? Ми заповнювали анкету як у школі, як колись раніше:

"Ім'я прізвище. Скільки років. День народження. Улюблена тварина. Улюблена страва. Хобі. Побажання. Це так….. 🥺

Моя відповідь була: Тіна Король. 16 🎶 🙈. 25.01. Кошенята. Картопля фрі. Мріяти. Справжніх Друзів» – поділилася Тіна.

Все частіше можна помітити Тіну Кароль на різних важливих заходах та благодійних вечорах.

«Сьогодні Тіна Кароль відвідала дітей у Швейцарії, які були змушені виїхати з України через війну» - йдеться у підписі під кадрами з Тіною Кароль.

Шанувальники також одразу підтримали новий ролик із артисткою.

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