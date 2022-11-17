Популярная певица Тина Кароль тронула записями в Телеграм после встречи с детьми-сиротами и рассказала немного о себе.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Тина Кароль уже несколько месяцев живет заграницей и рассказывает о своей деятельности. Она занимается фондом поддержки украинцев, устраивает концерты и не забывает о творчестве. В этот раз артистке удалось затронуть эмоции поклонников.

«Увидев сегодня сирот – (я очень волновалась) поняла, что мне не хватает друзей и простого человеческого – «а как ты»? Мы заполняли анкету как в школе, как когда-то раньше:

«Имя Фамилия. Сколько лет. День рожденья. Любимое животное. Любимое блюдо. Хобби. Пожелания. Это так….. 🥺

Мой ответ был: Тина Король. 16 🎶 🙈. 25.01. Котята. Картофель фри. Мечтать. Настоящих Друзей» - поделилась Тина.

Все чаще можно заметить Тину Кароль на различных важных мероприятиях и благотворительных вечерах.

«Сегодня Тина Кароль посетила детей в Швейцарии, которые были вынуждены уехать из Украины из-за войны» - сказано в подписи под кадрами с Тиной Кароль.

Поклонники также сразу поддержали новый ролик с артисткой.

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