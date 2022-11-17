Відома ведуча та актриса Лілія Ребрик емоційно звернулася до українців після першого снігу.

Лілія Ребрик багато років була зіркою шоу "Ранок з Україною" на каналі "Україна", поки він у липні не припинив своє мовлення. Пізніше вона стала ведучою проекту "Ранок вдома" на телеканалі "ДОМ", а тепер також веде нову програму "Дочекаюсь", де допомагає зустрітись людям, яких розлучила війна.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка розмістила ефектні кадри з прогулянки по Києву, де випав перший сніг та поділилася переживаннями. Для виходу Ребрик обрала стильний яскраво-синій костюм із ременем, коричневе пальто та прозору парасольку.

"Не такими я уявляла емоції від першого снігу❄️. Тепер це не червона мапа з заторів, не десятки жартів про колишніх і літні шини, а тривожні передчуття зими - зими, яка стане дуже важкою для кожного з нас. Але що ж - живемо, тримаємося, працюємо, якщо можемо- усміхаємося, набираємося сил, запасаємося! Переживемо, правда ж?", — пише Лілія.

Україці в коментарях підтримали ведучу:

"Ми всі Віримо в перемогу 💪🏻 І в те, що буде щасливе життя, під мирним небом 🙏🏻❤️";

"Звичайно! 🙌 Ми ж українці, ми сильна нація!!!";

"Так, життя завмерло, в очікуванні близьких і перемоги💛💙";

"Все буде супер 🔥".

Нагадаємо, Лілія Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.

Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик показала свій розкішний заміський будинок під час негоди.