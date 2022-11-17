Лилия Ребрик много лет была звездой шоу "Утро с Украиной" на канале "Украина", пока он в июле не прекратил свое вещание. Позже она стала ведущей проекта "Утро дома" на телеканале "ДОМ", а теперь также ведет новую программу "Дождусь", где помогает встретиться людям, которых разлучила война.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда разместила эффектные кадры с прогулки по Киеву, где выпал первый снег и поделилась переживаниями. Для выхода Ребрик выбрала стильный ярко-синий костюм с ремнем, коричневое пальто и прозрачный зонт.

"Не такими я представляла эмоции от первого снега❄️. Теперь это не красная карта из пробок, не десятки шуток о бывших и летних шинах, а тревожные предчувствия зимы - зимы, которая станет очень тяжелой для каждого из нас. Но что же - живем, держимся, работаем, если можем - улыбаемся, набираемся сил, запасаемся! Переживем, правда же?", — пишет Лилия.

Украинцы в комментариях поддержали ведущую:

"Мы все Верим в победу 💪🏻 И в то, что будет счастлива жизнь, под мирным небом 🙏🏻❤️";

"Конечно! 🙌 Мы же украинцы, мы сильная нация!!!";

"Да, жизнь замерла, в ожидании близких и победы 💛💙";

"Все будет супер 🔥".

Напомним, Лилия Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.