Як повідомляє Politeka.net, нещодавно дружина Віктора Павлика , блогер Катерина Реп'яхова, розповідала, що їхній однорічний син захворів. У хлопчика тоді піднялася температура і його почало нудити. Крім цього, Мишко мучила діарея. На своїй сторінці в Instagram Катерина повідомила, що малюк здав аналізи і тепер стало відомо, чим він хворів.
Як розповіла дружина Віктора Павлика, Михасик захворів дорогою з Єгипту, де вони відпочивали. До вчорашнього дня вона була впевнена, що у нього ротавірус, який є інфекційним захворюванням, в ході його уражаються слизові оболонки ротоглотки і тонкого кишечника. Але після аналізів діагноз виявився іншим.
"Вчора я отримала результати аналізів, які ми здали після повернення додому. Аналізи показали, що Миша не мав вірусу. У нього була кишкова інфекція", - зізналася Катерина Репяхова.
Вона додала, що ніхто його не заразив – це наслідок брудних рук чи літака, аеропорту. Мамочка дуже звинувачує себе, що не додивилася за сином.
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"Я дуже себе картаю за те, що недостатньо стежила за цим... Не помила руки зайвий раз, не продезінфікувала зайвий раз... Можливо, станемо для когось прикладом", - відмітила Катерина Репяхова.
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