Як розповіла дружина Віктора Павлика, Михасик захворів дорогою з Єгипту, де вони відпочивали.

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно дружина Віктора Павлика , блогер Катерина Реп'яхова, розповідала, що їхній однорічний син захворів. У хлопчика тоді піднялася температура і його почало нудити. Крім цього, Мишко мучила діарея. На своїй сторінці в Instagram Катерина повідомила, що малюк здав аналізи і тепер стало відомо, чим він хворів.



Як розповіла дружина Віктора Павлика, Михасик захворів дорогою з Єгипту, де вони відпочивали. До вчорашнього дня вона була впевнена, що у нього ротавірус, який є інфекційним захворюванням, в ході його уражаються слизові оболонки ротоглотки і тонкого кишечника. Але після аналізів діагноз виявився іншим.

"Вчора я отримала результати аналізів, які ми здали після повернення додому. Аналізи показали, що Миша не мав вірусу. У нього була кишкова інфекція", - зізналася Катерина Репяхова.

Вона додала, що ніхто його не заразив – це наслідок брудних рук чи літака, аеропорту. Мамочка дуже звинувачує себе, що не додивилася за сином.

"Я дуже себе картаю за те, що недостатньо стежила за цим... Не помила руки зайвий раз, не продезінфікувала зайвий раз... Можливо, станемо для когось прикладом", - відмітила Катерина Репяхова.

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