Как рассказала жена Виктора Павлика, Михасик заболел по дороге из Египта, где они отдыхали.

Как сообщает Politeka.net, недавно жена Виктора Павлика, блогер Екатерина Репьяхова, рассказывала, что их годовалый сын заболел. У мальчика тогда поднялась температура и его начало тошнить. Кроме этого, Мишу мучала диарея. На своей странице в Instagram Екатерина сообщила, что малыш сдал анализы и теперь стало известно, чем он болел.



Как рассказала жена Виктора Павлика, Михасик заболел по дороге из Египта, где они отдыхали. До вчерашнего дня она была уверена, что у него ротавир, который представляет собой инфекционное заболевание, в ходе его поражаются слизистые оболочки ротоглотки и тонкого кишечника. Но после анализов диагноз оказался другим.

"Вчера я получила результаты анализов, которые мы сдали по возвращении домой. Анализы показали, что у Миши не было вируса. У него была кишечная инфекция", - призналась Екатерина Репяхова.

Она добавила, что никто его не заразил - это следствие грязных рук или самолета, аэропорта. Мамочка очень себя винит, что не досмотрела за сыном.

"Я очень себя наказываю за то, что я недостаточно следила за этим… Не помыла руки лишний раз, не продезинфицировала лишний раз…. Возможно, станем для кого примером", - отметила Екатерина Репяхова.

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