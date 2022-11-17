Настя Каменських захопилася, що навіть у лікарні без електрики наші героїчні лікарі борються за життя своїх пацієнтів.

Як повідомляє Politeka.net, українські кардіохірурги змушені були оперувати серце пацієнта, незважаючи на обстріл росіян критичної інфраструктури та знеструмлення лікарні. Популярна співачка Настя Каменських захопилася українськими медиками на своїй сторінці у Instagram-Stories.



За словами мера Львова Андрія Садового, молоду людину довелося терміново оперувати під лампами від дизельних генераторів, бо лікарня Першого медичного об'єднання Львова також була знеструмлена. Нині життю чоловіка нічого не загрожує.

Настя Каменських захопилася, що навіть у лікарні без електрики наші героїчні лікарі борються за життя своїх пацієнтів.

"У цьому наша головна відмінність – ми цінуємо кожне людське життя", – зазначила Настя Каменських.

Варто зазначити, що популярна співачка Настя Каменських виступала за кордоном із благодійними концертами на підтримку своєї країни. Співачка зібрала 75 млн. грн. Знаменитість продовжує надавати благодійні виступи на підтримку України.

17 серпня артистка повідомила, що повернулася до України, згодом вона анонсувала нові концерти за кордоном. У вересні стало відомо, що до України повернувся і Потап.

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