Настя Каменских восхитилась, что даже в больнице без электричества, наши героические врачи борются за жизни своих пациентов.

Как сообщает Politeka.net, украинские кардиохирурги вынуждены были оперировать сердце пациента, несмотря на обстрелы россиян критической инфраструктуры и обесточивание больницы. Популярная певица Настя Каменских восхитилась украинскими медиками на своей странице в Instagram-Stories.



По словам мэра Львова Андрея Садового, молодого человека пришлось срочно оперировать под лампами от дизельных генераторов, потому что больница Первого медицинского объединения Львова также была обесточена. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.

Настя Каменских восхитилась, что даже в больнице без электричества, наши героические врачи борются за жизни своих пациентов.

"В этом наше главное отличие - мы ценим каждую человеческую жизнь", - отметила Настя Каменских.

Стоит отметить, что популярная певица Настя Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн. Знаменитость продолжает давать благотворительные выступления в поддержку Украины.

17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.

Напомним, Каменских заметила пророческие слова в украинском гимне.

Также Politeka писала, что Каменских показала незламных украинцев, видео трогают за душу.

Как Politeka сообщала, Каменских жестко поставила на место критиков из рф, Полякова и Потап поддержали.