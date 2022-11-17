Популярний український актор та зірка серіалу "Кріпосна" Тарас Цимбалюк, який нещодавно, через чотири роки шлюбу, розлучився з дружиною – дизайнером Тіною Антоненком, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист поділився милим кадром та розповів про свої гастролі.

На новій фотографії Тарас зображений у цікавій тьмяній локації, він сидить у кріслі і з серйозним обличчям дивиться кудись убік. Перед камерою він з'явився у сірих штанях і такій же толстовці, а на голову накинув каптур. Це додало образу якоїсь особливої ​​серйозності і навіть зухвалості.

У підписі до публікації Цимбалюк написав: "Ми з командою розпочали підготовку нових показів "Емігрантів". Вже післязавтра – у Корсуні – моєму рідному місті. Київ, Черкаси, Луцьк, Хмельницький – на черзі. Квитки – за посиланням у шапці профілю. Шанувальники тут ж почали коментувати нову публікацію Тараса: "Welcome to Кам'янець-Подільський", "У Кременчуці не плануєте?", "Бо Корсунь це круто", "Я буду!", "Красавчик".

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