Дружина популярного українського музиканта Сергія Бабкіна та його концертний директор Сніжана Бабкіна, яка народила трьох дітей, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу Сніжана показала афіші концертів Сергія та розповіла, скільки їх було і скільки коштів вдалося зібрати.

За словами Сніжани, вони з Сергієм об'їздили багато країн, серед яких США, Канада, Німеччина, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Польща та інші. І у всіх цих країнах музикант виступав – і сольно, і у складі гурту 5nizza, і разом з іншими артистами у проекті "Доброго вечора, ми з України".

У підписі до публікації Сніжана Бабкіна відзвітувала про кошти: "На цей час зібрана і відправлена допомога на потреби ЗСУ, дітям, госпіталям та переселенцям у розмірі 203 500 євро, а ще 200 000 грн донатів, які глядачі залишили у спеціальних скриньках на наших концертах. Було проведено 3 аукціони, на яких СБ розігрував гітари, — сума, яку ми отримали, склала 9 000 євро. Завдяки моєму проекту @snezhno_mir було передано на благодійність 7 300 євро. Ми дуже вдячні всім НАШИМ ЛЮДЯМ, які приходять на концерти, всім організаторам та друзям, які влаштували ці події, всім концертним майданчикам, всім містам та країнам. Всім-всім, хто долучився до наших концертів, завдяки кому можемо виступати та допомагати. Ми зробили це разом! МИ ПРОДОВЖУЄМО грати для вас, а отримані гроші з концертів перераховувати волонтерським фондам. Цього разу маємо виступи у рідній Україні!".

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