Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка до війни була ведучою шоу "Світське життя", а тепер займається соціальним проектом із пошуку зниклих людей, часто ділиться з шанувальниками новинами та подробицями свого життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка показала фото та відео, на яких відкрила закулісся свого телевізійного життя, яке вирувало до початку війни.

Свою посаду Катя присвятила професійному святу – Дню працівників телебачення, радіо та зв'язку, яке відзначається 16 листопада. На фотографіях телезірку можна побачити у яскравих образах у закулісних зйомках "Голосу країни" та "Світського життя", а на деяких знімках Катя позує зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим.

У підписі до публікації Осадча розповіла, що телевізійники ніколи особливо не святкують, а цей день просто привід нагадати, що й мають своє професійне свято. Однак під час війни люди, які працюють на телебаченні та радіо стали тримати і свій інформаційний фронт.

"Українські телевізійники зараз приклад для всього світу, як не тільки показувати війну, а як мовити під час війни, як знімати програми, як запускати шоу, як міняти вектор своєї постійної діяльності, як міняти тон розважальних шоу, але залишати їх, адже люди мають відпочивати від стресу. Як завдяки телебаченню передавати важливу інформацію. Я майже 20 років працюю на телебаченні і закохана в цю справу, тому вірю, що по перемозі воно розквітне з новою силою! Ми переможемо і знову будуть сукні і підбори, як на фото і відео", - написала Катя.

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