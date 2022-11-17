Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка влітку змушена була звільнитися з телеканалу "Україна" і перейшла працювати на канал "ДОМ", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала цілу серію фото, на яких показала залаштунку своєї роботи.

На фотографіях Лілію зображено під час роботи, а свою посаду присвятило професійному святу – Дню працівників телебачення, радіо та зв'язку. Власне, за словами телезірки, телебачення – її найбільше в житті кохання і заради своєї роботи вона готова на все.

У підписі до публікації Ребрик написала: "Заради нього я можу прокинутися на світанку, працювати у сховищі, під рев повітряних тривог і грім ППО! Та що там - заради нього я можу взагалі не спати ночі, можу поїхати за тисячі кілометрів, можу прориватися до нього крізь снігові замети чи палюче сонце! Бо ТБ - то любов усього мого життя! І дякую Всесвіту, що взаємна! І моя найзоповітніша зараз мрія як телеведучої не найвищі рейтинги від глядачів, а сказати в ефірі «Ранок вдома» - «З Перемогою!». І нехай ця моя мрія обов’язково здійсниться якнайшвидше. Зі святом працівників радіо та ТБ усіх-усіх причетних!".

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