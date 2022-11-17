Популярный украинский актер и звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк, который недавно, спустя четыре года брака, развелся с женой – дизайнером Тиной Антоненко, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист поделился милым кадром и рассказал о своих гастролях.

На новой фотографии Тарас запечатлен в интересной тусклой локации, он сидит в кресле и с серьезным лицом смотрит куда-то в сторону. Перед камерой он появился в серых штанах и такой же толстовке, а на голову накинул капюшон. Это добавило образу какой-то особой серьезности и даже дерзости.

В подписи к публикации Цымбалюк написал: "Мы с командой начали подготовку новых показов "Эмигрантов". Уже послезавтра – в Корсуне – моем родном городе. Киев, Черкассы, Луцк, Хмельницкий – на очереди. Билеты – по ссылке в шапке профиля. Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию Тараса: "Welcome to Каменец-Подольский", "В Кременчуге не планируете?", "Ибо Корсунь это круто", "Я буду!", "Красавчик".

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