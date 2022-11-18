Популярний український шоумен, ведучий та комік Олексій Дурнєв, який близько дружить зі співачкою Дашею Астаф'євою та випускає кілька гумористичних ютуб-шоу, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав миле фото та звернувся до українців.

Як виявилося, Олексій вирішив підтримати людей, які зараз страждають через відключення електроенергії. За його словами, він чудово розуміє це почуття спустошення та злості, яке виникає, коли зберешся щось зробити і раптово відключають світло. Однак Олексій вважає, що такі випробування не зламають волю українців, всі починають потроху пристосовуватися до нових умов.

"Відключення світла легше пережити, якщо ви будете готові до них. Купіть лампу на батарейках. Підключіть YouTube Premium і викачайте відео улюблених каналів, щоб дивитися їх офлайн. Їдьте до друзів, у яких є світло. Виходьте на вулицю, щоб прогулятися або зробити руханку, поки не дуже холодно. Пограйте з собакою. Заздалегідь готуйте чай у термосі. Ви й без мене це все чудово знаєте, чого я бурчу. Ви великі молодці, тому що хоробро проходите черговий етап опору. Я знаю, що ми з усім впораємось, і обов'язково житимемо вільним, комфортним і безпечним життям. Без освітлення чудово видно зірки. І ці зірки – українці", - емоційно написав Дурнєв у своєму посту.

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