Популярный украинский шоумен, ведущий и комик Алексей Дурнев, который близко дружит с певицей Дашей Астафьевой и выпускает несколько юмористических ютуб-шоу, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил милое фото и обратился к украинцам.

Как оказалось, Алексей решил поддержать людей, которые сейчас страдают из-за отключений электроэнергии. По его словам, он прекрасно понимает это чувство опустошения и злобы, которое возникает, когда соберешься что-то сделать и внезапно отключают свет. Однако, Алексей считает, что такие испытания не сломят волю украинцев, все начинают понемногу приспосабливаться к новым условиям.

"Отключение света легче пережить, если вы будете готовы к ним. Купите лампу на батарейках. Подключите YouTube Premium и скачайте видео любимых каналов, чтобы смотреть их оффлайн. Езжайте к друзьям, у которых есть свет. Выходите на улицу, чтобы прогуляться или сделать движение, пока не слишком холодно. Поиграйте с собакой. Предварительно готовьте чай в термосе. Вы и без меня это прекрасно знаете, чего я ворчу. Вы большие молодцы, потому что храбро проходите очередной этап сопротивления. Я знаю, что мы со всем справимся, и обязательно будем жить свободной, комфортной и безопасной жизнью. Без освещения прекрасно видны звезды. И эти звезды – украинцы", - эмоционально написал Дурнев в своем посте.

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