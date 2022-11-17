Артист із колегами по гурту "ВВ" від початку повномасштабного вторгнення рф активно гастролює Україною та закордоном, збираючи кошти на допомогу українським захисникам та постраждалим від війни.

Нещодавно "Воплі Віпоплясова" відзначили 35 років з дня свого першого виступу, який відбувся в Києві. Лідер гурту Олег Скрипка запланував на листопад благодійний тур містами Західної України, але обстріли окупантами критичної інфраструктури прдовжують зривати плани. Раніше музиканту вже довелося перенести на наступний рік концерти у Львові, Луцьку, Рівному, Тернополі та Хмельницькому.

Цього разу на свої сторінці в Instagram Скрипка повідомив ще одну невтішну новину.

"Друзі, через ситуацію безпеки та постійні відключення електроенернії у Львівській області - ми вимушені перенести концерти на лютий☝️ Не засмучуйтесь, нашу націю не зламати🤘 Всі придбані квитки залишаються дійсними. До зустрічі на концертах💛💙", — наголосив Олег.

«Сьогодення нагнітає страху! Та ми на фронті мужності і духу високого, з арсеналом пісень сучасності та козацької героїки міцно тримаємо позиції. Співаймо, як співали вчора та у давнину, - відкритим серцем. Наші пісні - велика об‘єднуюча сила духу та наснаги. І там, де пісня - нема місця страху. Там, де нема страху, вирує любов!», — анонсував свій тур лідер "ВВ".

Нагадаємо, Потапу зробили зауваження, нагадавши, що він живе в Україні.

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