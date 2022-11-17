Артист с коллегами по группе "ВВ" с начала полномасштабного вторжения рф активно гастролирует по Украине и за границей, собирая средства на помощь украинским защитникам и пострадавшим от войны.

Недавно "Вопли Випоплясова" отметили 35 лет со дня своего первого выступления, которое состоялось в Киеве. Лидер группы Олег Скрипка запланировал на ноябрь благотворительный тур по городам Западной Украины, но обстрелы оккупантами критической инфраструктуры продолжают срывать планы. Ранее музыканту уже пришлось перенести на следующий год концерты во Львове, Луцке, Ровно, Тернополе и Хмельницком.

В этот раз на своей странице в Instagram Скрипка сообщил еще одну неутешительную новость.

"Друзья, из-за ситуации безопасности и постоянных отключений электроэнергии во Львовской области - мы вынуждены перенести концерты на февраль☝️ Не огорчайтесь, нашу нацию не сломать 🤘 Все приобретенные билеты остаются действительными. До встречи на концертах 💛💙", - подчеркнул Олег.

«Настоящее нагнетает страх! Но мы на фронте мужества и духа высокого с арсеналом песен современности и казацкой героики крепко держим позиции. Поем, как пели вчера и в древности - открытым сердцем. Наши песни – большая объединяющая сила духа и воодушевления. И там, где песня – нет места страху. Там, где нет страха, бурлит любовь!», - анонсировал свой тур лидер "ВВ".

Напомним, Потапу сделали замечание, напомнив, что он живет в Украине.

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