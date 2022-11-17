На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла про головні новини на 267 день повномасштабної війни.

Ворог знов наніс масований ракетний удар по Україні, переважно по об’єктах інфрастуктури. В Дніпрі постраждали 23 людини, у тому числі 15-річна дівчина. Мер міста Філатов оприлюднив фото уламка, який застряг у пальто працівниці мерії. Вона опинилася на операційному столі.

Марічка Падалко відзначила, що Київ сьогодні атаку відбив – збито чотири ракети та п’ять дронів. Але брак світла і зв’язку дуже відчутний, саме тому вчора їй не вдалося випустити вже традиційний пост.

"Відсутність світла в українських оселях речник путіна пояснив «відсутністню бажання в Києва сідати за стіл переговорів». Терористи діють як терористи. Нічого дивного", — наголосила ведуча.

Суд в Гаазі визнав терористів Гіркіна, Дубінського та Харченка винними в знищенні літака МН17 в небі над Донбасом у 2014 році. Покарання – довічне ув’язнення.

Також повідомляється, що українські експерти прибули на місце падіння ракети у прикордонному польському селі. Версія про те, що це була українська ракета ППО, залишається в поляків і в НАТО домінуючою. Українська сторона впевнена у зворотньому і прагне це довести.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.