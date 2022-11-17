На своей странице в Instagram ведущая рассказала о главных новостях на 267 день полномасштабной войны.

Враг снова нанес массированный ракетный удар по Украине, преимущественно по объектам инфраструктуры. В Днепре пострадали 23 человека, в том числе 15-летняя девушка. Мэр города Филатов обнародовал фото обломка, застрявшего в пальто работницы мэрии. Она очутилась на операционном столе.

Маричка Падалко отметила, что Киев сегодня атаку отбил – сбиты четыре ракеты и пять дронов. Но нехватка света и связи очень ощутима, именно поэтому вчера ей не удалось выпустить уже традиционный пост.

"Отсутствие света в украинских домах спикер путина объяснил «отсутствующее желание у Киева садиться за стол переговоров». Террористы действуют как террористы. Ничего удивительного", — подчеркнула ведущая.

Суд в Гааге признал террористов Гиркина, Дубинского и Харченко виновными в уничтожении самолета МН17 в небе над Донбассом в 2014 году. Наказание – пожизненное заключение.

Также сообщается, что украинские эксперты прибыли на место падения ракеты в приграничной польской деревне. Версия о том, что это была украинская ракета ПВО, остается у поляков и у НАТО доминирующей. Украинская сторона уверена в обратном и стремится это доказать.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.