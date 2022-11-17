Як повідомляє Politeka.net , 17 листопада "Суспільне" оголосило імена фіналістів Нацвідбору на "Євробачення-2023" . У списку опинилися наступні артисти та гурти: 2TONE, Angelina, DEMCHUK, FIINKA, Jerry Heil, KRUTЬ, Moisei, OY Sound System, Tember Blanche та TVORCHI.
Співачка Анастасія Приходько висловилася з приводу фіналістів Національного відбору на своїй сторінці у Facebook та припустила, хто стане переможцем.
Зокрема, українська виконавиця Анастасія Приходько вже встигла прокоментувати ситуацію та розповіла, що думає про виконавців, імена яких побачила у списку.
Артистка поділилася, що мало кого дізнається серед музикантів-фіналістів Національного відбору. Приходько додала, що цього року не хоче стежити за музичним конкурсом.
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"Щось я нікого не знаю. Ну добре! Цього року мене мало цікавить Євробачення, от чесно – не до цього! Тому, не слухаючи фіналістів, повірю у свою інтуїцію", – поділилася Анастасія Приходько.
Так, артистка вирішила довіритися своїй інтуїції та назвала переможця. На думку співачки, представляти Україну на міжнародному конкурсі буде гурт TVORCHI.
Нагадаємо, що суддя "Співають всі" Приходько показала рідкісне фото сина, що підріс.
Як повідомляла Politeka, Приходько, що запанікувала під час війни, показала, як підготувалася до зими.
Також Politeka писала, що Приходько знову пройшлася по Лободі, згадавши старі образи.