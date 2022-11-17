Артистка Анастасия Приходько поделилась, что мало кого узнает среди музыкантов-финалистов Национального отбора.

Как сообщает Politeka.net, 17 ноября "Суспільне" объявило имена финалистов Нацотбора на "Евровидение-2023". В списке оказались следующие артисты и группы: 2TONE, Angelina, DEMCHUK, FIINKA, Jerry Heil, KRUTЬ, Moisei, OY Sound System, Tember Blanche и TVORCHI.

Певица Анастасия Приходько высказалась по поводу финалистов Национального отбора на своей странице в Facebook и предположила, кто станет победителем.

В частности, украинская исполнительница Анастасия Приходько уже успела прокомментировать ситуацию и рассказала, что думает об исполнителях, имена которых увидела в списке.

Артистка поделилась, что мало кого узнает среди музыкантов-финалистов Национального отбора. Приходько добавила, что в этом году не хочет следить за музыкальным конкурсом.

"Что-то я никого не знаю. Ну хорошо! В этом году меня мало интересует Евровидение, вот честно – не до этого! Поэтому, не слушая финалистов, поверю в свою интуицию", – поделилась Анастасия Приходько.

Так, артистка решила довериться своей интуиции и назвала победителя. По мнению певицы, представлять Украину на международном конкурсе будет группа TVORCHI.

Напомним, Анастасия Приходько разоткровенничалась об угрозах.

Как сообщала Politeka, Анастасия Приходько жестко прошлась по россиянам после трагедии в Виннице.

Также Politeka писала, что Анастасия Приходько показала нового члена семьи.