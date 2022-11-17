Как сообщает Politeka.net, 17 ноября "Суспільне" объявило имена финалистов Нацотбора на "Евровидение-2023". В списке оказались следующие артисты и группы: 2TONE, Angelina, DEMCHUK, FIINKA, Jerry Heil, KRUTЬ, Moisei, OY Sound System, Tember Blanche и TVORCHI.
Певица Анастасия Приходько высказалась по поводу финалистов Национального отбора на своей странице в Facebook и предположила, кто станет победителем.
В частности, украинская исполнительница Анастасия Приходько уже успела прокомментировать ситуацию и рассказала, что думает об исполнителях, имена которых увидела в списке.
Артистка поделилась, что мало кого узнает среди музыкантов-финалистов Национального отбора. Приходько добавила, что в этом году не хочет следить за музыкальным конкурсом.
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"Что-то я никого не знаю. Ну хорошо! В этом году меня мало интересует Евровидение, вот честно – не до этого! Поэтому, не слушая финалистов, поверю в свою интуицию", – поделилась Анастасия Приходько.
Так, артистка решила довериться своей интуиции и назвала победителя. По мнению певицы, представлять Украину на международном конкурсе будет группа TVORCHI.
Напомним, Анастасия Приходько разоткровенничалась об угрозах.
Как сообщала Politeka, Анастасия Приходько жестко прошлась по россиянам после трагедии в Виннице.
Также Politeka писала, что Анастасия Приходько показала нового члена семьи.