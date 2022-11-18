Популярна українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка 24 вересня офіційно стала дружиною свого коханого блогера Олександра Волошина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала кадри зйомок нового кліпу, на яких позує з бабусею.

Як відомо, 17 листопада Анна представила шанувальникам нову відеороботу, в якій окрім неї самої знялися Павло Зібров, Наталка Денисенко, чоловік співачки Олександр Волошин та навіть її бабуся. У новому посту Трінчер показала бабусю в образі з кліпу, а образ вийшов дуже зухвалий. Як видно, родичка співачки приміряла образ байкерки, на ній темне вбрання, макіяж, а розкішне волосся розпущене.

У підписі до публікації Трінчер написала: "А це моя шикарна 18-річна ба. Заслуговує на лайк?". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію артистки: "Просто дві подружки", "Ну це просто вогонь, дві красуні!", "Дві красуні", "Яка ж вона неймовірна і красива! Фото заряджені позитивом і теплом емоцій, ви такі справжні" , "Це заслуговує на лайку. Ви просто неймовірні. Фінал був просто чудовий і не очікуваний", "Які ви красиві", "Останнє фото в серце", "Твоя бабуся просто найкраща", "Бабуся супер!", "Дуже красива", "Яка вона шикарна", "Красива і молода".

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