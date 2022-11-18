Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая 24 сентября официально стала женой своего возлюбленного блогера Александра Волошина, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила кадры съемок нового клипа, на которых позирует с бабушкой.

Как известно, 17 ноября Анна представила поклонникам новую видеоработу, в которой кроме нее самой снялись Павел Зибров, Наталка Денисенко, муж певицы Александр Волошин и даже ее бабушка. В новом посте Тринчер показала бабушку в образе из клипа, а образ получился весьма дерзкий. Как видно, родственница певицы примерила образ байкерши, на ней темный наряд, макияж, а роскошные волосы распущены.

В подписи к публикации Тринчер написала: "А это моя шикарная 18-летняя ба. Заслуживает лайка?". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию артистки: "Просто две подружки", "Ну это просто огонь, две красотки!", "Две красотки", "Какая же она невероятная и красивая! Фото заряжены позитивом и теплом эмоций, вы такие настоящие", "Это заслуживает лайка. Вы просто невероятны. Финал был просто замечательный и не ожидаемый", "Какие вы красивые", "Последнее фото в сердечко", "Твоя бабушка просто лучшая", "Бабушка супер!", "Очень красивая", "Какая она шикарная", "Красивая и молодая".

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