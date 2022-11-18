Популярна артистка, знаменита співачка і продюсер Дженніфер Лопес вирішила в Інстаграм періодично нагадувати про свої якщо не найкращі, то одних із найсміливіших образів у кожному році.

Цього разу виконавиця представила кадри зі старого фотосету, коли сяяла у маленьких вбраннях з акцентом на своїх ногах. Не секрет, що своїми формами Лопес пишається особливо сильно і навіть застрахувала їх.

Тому артистка всіма способами звертає на них багато років. Досить крихітні шорти, комбінезони та спідниці зацікавили фанатів:

«Ааа! У мене досі зберігається цей журнал. 👏🏽; ця зірка вміє блищати✨; Коли їх легко було взяти вчора! 😩; вона зухвала як для свого віку, але й будь-якого вік; Моя Королева 🔥👑 На цих фото приголомшлива!; У мене все ще є ця проблема, дитино; Ви кажете, що це 2003 рік, але це може бути сьогодні».

Раніше Лопес вирішила згадати перед настанням холодів про свій зимовий та романтичний кліп з минулого. Артистка привернула увагу одразу й квітучим зовнішнім виглядом, підібравши досить модне на той час вбрання.

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