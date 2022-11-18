Популярная артистка, знаменитая певица и продюсер Дженнифер Лопес решила в Инстаграм периодически напоминать о своих если не лучших, то одних из самых смелых образов в каждом году.

В этот раз исполнительница представила кадры из старого фотосета, когда блистала в маленьких нарядах с акцентом на своих ногах. Не секрет, что своими формами Лопес гордится особенно сильно и даже застраховала их.

Поэтому артистка всеми способами обращает на них внимание много лет. Довольно крошечные шорты, комбинезоны и юбки заинтересовали фанатов:

«Ааа! У меня до сих пор хранится этот журнал. 👏🏽; эта звезда умеет блестеть✨; Когда их можно было легко взять вчера! 😩; она дерзкая не только для своего возраста, но и для любого возраст; Моя Королева 🔥👑 На этих фото потрясающая!; У меня все еще есть эта проблема, детка😍;Вы говорите, что это 2003 год, но это может быть сегодня».

Ранее Лопес решила вспомнить перед наступлением холодов о своем зимнем и романтичном клипе из прошлого. Артистка привлекла внимание сразу и цветущим внешним видом, подобрав довольно модные в то время наряды.

Напомним, "Красотка наша": Каменских в просторной блузе позаигрывала с поклонниками, видео.

Как сообщала Politeka, "Какие ноги": Кухар из "Танців з зірками" появилась в необычных колготках, фото.

Также Politeka писала, что "Счастливы вместе": экс-муж Лорак Марат страстно обнял новую возлюбленную, момент попал на камеру.