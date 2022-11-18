Популярна українська телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко прокоментувала нові обстріли, відключення та ситуацію у світі.

Відома українська телеведуча щодня в Інстаграм висвітлює ситуацію в нашій країні, публікує найважливіші новини та розбирає теми, що досить обговорюються. На цей раз Марічка Падалко розповіла, як ворог знову завдав масованого ракетного удару по Україні, переважно по об'єктах інфраструктури. У Дніпрі (відео 1) постраждали 23 особи, зокрема 15-річна дівчина.

Відомо, що Київ атаку відбив – збиті чотири ракети (відео 2) та п'ять дронів. Водночас мер міста Філатов оприлюднив фото (3), на якому уламок, що застряг у пальті робітниці мерії. Вона опинилася на операційному столі.

«Відсутність світла в українських будинках спікера Путіна пояснив «відсутністю бажання Києва сидіти за стіл переговорів». Терористи діють як терористи. Нічого дивного

Суд у Гаазі визнав терористів Гіркіна, Дубинського та Харченка винними у знищенні літака МН17 у небі над Донбасом у 2014 році (відео 4). Покарання – довічний ув'язнення» - інформує Падалко.

З'явилася також інформація, що Литва зібрала 250 млн. доларів на морський дрон для України. А українські експерти прибули на місце падіння ракети у прикордонному польському селі (відео 5).

Мама загиблого воїна із Рівненщини Івана Клюйка на гроші, які держава виплачує за загиблого воїна, профінансувала будівництво спортивного поля у селі Орв'яниця. На це пішло 2 місяці та 2.5 мільйона гривень (фото 6-7)

Також Марічка Падалко представила й інші новини, що обговорюються.

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Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.