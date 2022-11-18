Известная украинская телеведущая каждый день в Инстаграм освещает ситуацию в нашей стране, публикует самые важные новости и разбирает довольно обсуждаемые темы. В этот раз Маричка Падалко рассказала, как враг вновь нанес массированный ракетный удар по Украине, преимущественно по объектам инфраструктуры. В Днепре (видео 1) пострадали 23 человека, в том числе 15-летняя девушка.

Известно, что Киев атаку отразил – сбиты четыре ракеты (видео 2) и пять дронов. В тоже время мэр города Филатов обнародовал фото (3), на котором обломок, застрявший в пальто работницы мэрии. Она очутилась на операционном столе.

«Отсутствие света в украинских домах спикера Путина объяснил «отсутствием желания у Киева сидеть за стол переговоров». Террористы действуют как террористы. Ничего удивительного

Суд в Гааге признал террористов Гиркина, Дубинского и Харченко виновными в уничтожении самолета МН17 в небе над Донбассом в 2014 году (видео 4). Наказание – пожизненное заключение» - информирует Падалко.

Появилась также информация, что Литва собрала 250 млн долларов на морской дрон для Украины. А украинские эксперты прибыли на место падения ракеты в приграничной польской деревне (видео 5).

Мама погибшего воина из Ровенщины Ивана Клюйко на деньги, которые государство выплачивает за погибшего воина, профинансировала строительство спортивного поля в селе Орвяница. На это ушло 2 месяца и 2.5 миллиона гривен (фото 6-7)

Также Маричка Падалко представила и другие обсуждаемые новости.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.