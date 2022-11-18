Відома українська співачка Настя Каменських щодня показує чим зараз займається. Артистка залишилася без звичних концертів і тепер намагається приділити час своїй творчості, новим композиціям та розповідає, як допомагає українцям.
На цей раз артистка звернула увагу на сміливість наших лікарів та потреби дітей:
«У той час, поки ми з вами ховаємось у бомбосховищах, є діти, які у бомбосховищах лікарень ведуть ще й власну боротьбу з раком.
Навіть у знеструмлених лікарнях наші героїчні лікарі продовжують боротися за кожне людське життя. Навіть у темряві кардіохірурги Центру дитячої кардіології та кардіохірургії продовжують операцію на серці. У цьому наша головна відмінність – ми цінуємо людське життя» - розповіла Каменських, відзначаючи різницю між українцями та російськими злочинцями.
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Через півроку життя закордоном, Каменських разом із чоловіком повернулася додому. Довгий час артисти стикалися з критикою, адже вони не приїжджали назад до Києва досить довго, але заявляли про патріотичну позицію.
Цього разу Каменських торкнулася важливої для кожного українця теми: «А що ви першим зробите після Перемоги? 🇺🇦» - запитала Каменських шанувальників.
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