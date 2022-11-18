Відома співачка Настя Каменських висловилася про сміливість українських лікарів, які працюють навіть без світла.

Відома українська співачка Настя Каменських щодня показує чим зараз займається. Артистка залишилася без звичних концертів і тепер намагається приділити час своїй творчості, новим композиціям та розповідає, як допомагає українцям.

На цей раз артистка звернула увагу на сміливість наших лікарів та потреби дітей:

«У той час, поки ми з вами ховаємось у бомбосховищах, є діти, які у бомбосховищах лікарень ведуть ще й власну боротьбу з раком.

Навіть у знеструмлених лікарнях наші героїчні лікарі продовжують боротися за кожне людське життя. Навіть у темряві кардіохірурги Центру дитячої кардіології та кардіохірургії продовжують операцію на серці. У цьому наша головна відмінність – ми цінуємо людське життя» - розповіла Каменських, відзначаючи різницю між українцями та російськими злочинцями.

Через півроку життя закордоном, Каменських разом із чоловіком повернулася додому. Довгий час артисти стикалися з критикою, адже вони не приїжджали назад до Києва досить довго, але заявляли про патріотичну позицію.

Цього разу Каменських торкнулася важливої ​​для кожного українця теми: «А що ви першим зробите після Перемоги? 🇺🇦» - запитала Каменських шанувальників.

Нагадаємо, "Емоції переповнюють": зірка "1+1" Алла Мазур привітала українців із важливою подією.

Як повідомляла Politeka, "Поранений і розбитий": Камінська з "НеАнгелів" несподівано з'явилася у Харкові та показала кадри руйнувань.

Також Politeka писала, що "Я пишаюся нашими воїнами": Лобода звернулася до українців після визволення Херсона.