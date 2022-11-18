Известная певица Настя Каменских высказалась о смелости украинских врачей, которые работают даже без света.

Известная украинская певица Настя Каменских каждый день показывает, чем сейчас занимается. Артистка осталась без привычных концертов и теперь старается уделить время своему творчеству, новым композициям и рассказывает, как помогает украинцам.

В этот раз артистка обратила внимание на смелость наших врачей и нужды детей:

«В то время, пока мы с вами прячемся в бомбоубежищах, есть дети, которые в бомбоубежищах больниц ведут еще и собственную борьбу с раком.

Даже в обесточенных больницах наши героические врачи продолжают бороться за каждую человеческую жизнь. Даже в темноте кардиохирурги Центру детской кардиологии и кардиохирургии продолжают операцию на сердце. В этом наше главное отличие – мы ценим человеческую жизнь» - рассказала Каменских, подмечая разницу между украинцами и российскими преступниками.

Спустя полгода жизни заграницей, Каменских вместе с мужем вернулась домой. Долгое время артисты сталкивались с критикой, ведь они не приезжали обратно в Киев довольно долго, но заявляли о патриотичной позиции.

В этот раз Каменских затронула важную для каждого украинца тему: «А что вы первым сделаете после Победы? 🇺🇦» - спросила Каменских поклонников.

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