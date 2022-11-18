Відома співачка та друга «Холостячка» Злата Огневич досить активно веде соціальні мережі, розповідає про себе та ділиться особистою інформацією про сім'ю, творчість та друзів. Також співачка вважає за краще бути справжньою, тому переживань та хвилюючих подій також від камери не ховає.
«Приїхала із закритої вечірки для блогерів. Останніми днями дуже накривало морально. І за своє скиглення стало соромно.
Потрібно діяти! Не дозволяти морального занепаду. Це дуже зволікає. Сил та сміливості нам! Ми впораємося з цією зимою» - підтримала Злата також і тих, кого вимотує ситуація з частими відключеннями електрики тощо.
Зазначимо, артистка не раз показувала, чим займається без електрики вечорами і як готується проводити час, що звільнився.
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Раніше артистка розповіла, як сама нещодавно потрапила під обстріл.
"Щодня ми ховаємося від ракетних обстрілів, дивимося частіше в небо, бачимо в пташиних зграях безпілотники. Але особливо гостро ракетні обстріли відчувають мешкають поруч із лінією фронту. Я відчула це на собі, коли нещодавно їздила до Донецької області підтримати військових концертами", - пише Огнєвіч.
Нагадаємо, що Злата Огнєвіч показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".
Як повідомляла Politeka, Злата Огнєвіч розкрила улюблену процедуру популярних зірок.
Також Politeka писала, що Злата Огнєвіч влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.