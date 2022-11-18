Известная певица и вторая «Холостячка» Злата Огневич довольно активно ведет социальные сети, рассказывает о себе и делится личной информацией о семье, творчестве и друзьях. Также певица предпочитает быть настоящей, поэтому переживаний и волнительных событий также от камеры не прячет.
«Приехала с закрытой вечеринки для блогеров. Последними днями сильно накрывало морально. И за свой скулеж стало стыдно.
Надо действовать! Не позволять морального упадка. Это очень затягивает. Сил и смелости нам! Мы справимся с этой зимой» - поддержала Злата также и тех, кого выматывает ситуация с частыми отключения электричества и т.д.
Отметим, артистка не раз показывала, чем занимается без электричества по вечерам и как готовится проводить освободившееся время.
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Ранее артистка рассказала, как сама недавно попала под обстрел.
"Каждый день мы прячемся от ракетных обстрелов, смотрим чаще в небо, видим в птичьих стаях беспилотники. Но особенно остро ракетные обстрелы чувствуют живущие рядом с линией фронта. Я почувствовала это на себе, когда недавно ездила в Донецкую область поддержать военных концертами", - пишет Огневич.
Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".
Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.
Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.