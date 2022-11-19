Українська співачка Тіна Кароль вже не один місяць живе та виступає закордоном. При цьому підтримує зірка постраждалих українців від російської агресії та допомагає і військовим, і дітям у тому числі.

Нерідко в мережі з'являються кадри з Тіною перед виступами та після них. Зі своїми шанувальниками артистці вдається бачитися не часто, проте кожна зустріч звертає на неї увагу камер.

Як можна помітити, у повсякденному житті Тіна віддає перевагу зручності, а не ошатним образам, яскравому макіяжу і пишним зачіскам. Нерідко Тіна зауважує, що поза камерами і сценою вона любить взагалі ходити без макіяжу і не потребує дизайнерських речей.

Раніше Кароль вдалося торкнутися емоцій шанувальників.

«Побачивши сьогодні сиріт – (я дуже хвилювалася) зрозуміла, що мені не вистачає друзів та простого людського – «а як ти»? Ми заповнювали анкету як у школі, як колись раніше:

"Ім'я прізвище. Скільки років. День народження. Улюблена тварина. Улюблена страва. Хобі. Побажання. Це так….. 🥺» - поділилася Тіна.

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