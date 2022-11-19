Українська співачка Тіна Кароль вже не один місяць живе та виступає закордоном. При цьому підтримує зірка постраждалих українців від російської агресії та допомагає і військовим, і дітям у тому числі.
Нерідко в мережі з'являються кадри з Тіною перед виступами та після них. Зі своїми шанувальниками артистці вдається бачитися не часто, проте кожна зустріч звертає на неї увагу камер.
Як можна помітити, у повсякденному житті Тіна віддає перевагу зручності, а не ошатним образам, яскравому макіяжу і пишним зачіскам. Нерідко Тіна зауважує, що поза камерами і сценою вона любить взагалі ходити без макіяжу і не потребує дизайнерських речей.
Раніше Кароль вдалося торкнутися емоцій шанувальників.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
"Холостяк" Топольський зізнався, чому не знайшов кохання в Майамі, де проживає: "З американками відчувається..."
Писаренко і Нікишин пішли з "Дизель Шоу" і поспішили до Росії, Сморигін назвав причину: "Хлопці не змогли..."
"Совість повністю атрофована": Влад Яма з "Танців з зірками" у США розгнівав українців новим постом
Потапу зробили зауваження, вибухнула суперечка: «Прошу пам'ятати, що ви в Україні»
«Побачивши сьогодні сиріт – (я дуже хвилювалася) зрозуміла, що мені не вистачає друзів та простого людського – «а як ти»? Ми заповнювали анкету як у школі, як колись раніше:
"Ім'я прізвище. Скільки років. День народження. Улюблена тварина. Улюблена страва. Хобі. Побажання. Це так….. 🥺» - поділилася Тіна.
Нагадаємо, Переможниця "Холостяка" Ульянова розтягнулася в ефектному шпагаті та захопила фігурою: "Серйозна зброя".
Як повідомляла Politeka, Jerry Heil без зайвих слів показала, як росіяни радіють загибелі безневинних поляків: "Хай бачать...".
Також Politeka писала, що Кароль у сльозах емоційно звернулася до українців після складного вечора: "І ти бережи себе...".