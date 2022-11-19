Украинская певица Тина Кароль уже не один месяц живет и выступает заграницей. При этом поддерживает звезда пострадавших украинцев от российской агрессии и помогает и военным, и детям в том числе.

Нередко в сети появляются кадры с Тиной перед выступлениями и после них. Со своими поклонниками артистке удается видеться не часто, однако каждая встреча обращает на нее внимание камер.

Как можно заметить, в повседневной жизни Тина предпочитает удобство, а не нарядные образы, яркий макияж и пышные прически. Нередко Тина подмечает, что вне камер и сцены она любит вообще ходить без макияжа и не нуждается в дизайнерских вещах.

Ранее Кароль удалось затронуть эмоции поклонников.

«Увидев сегодня сирот – (я очень волновалась) поняла, что мне не хватает друзей и простого человеческого – «а как ты»? Мы заполняли анкету как в школе, как когда-то раньше:

«Имя Фамилия. Сколько лет. День рожденья. Любимое животное. Любимое блюдо. Хобби. Пожелания. Это так….. 🥺» - поделилась Тина.

Напомним, Победительница "Холостяка" Ульянова растянулась в эффектном шпагате и восхитила фигурой: "Серьезное оружие".

Как сообщала Politeka, Jerry Heil без лишних слов показала, как россияне радуются гибели невинных поляков: "Пусть видят...".

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