Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала незвичайне змонтоване відео, на якому постала у новому образі, та заінтригувала прем'єрою.

Як виявилось, артистка приготувала шанувальникам прем'єру нової україномовної пісні. Варто зазначити, що це перша за багато років пісня в репертуарі артистки саме рідною українською мовою. При цьому Світлана продовжує вести свої соцмережі російською.

У чорно-білому ролику Лобода з'явилася в сріблястій сукні, що облягає, під яким немає білизни. Наряд підкреслив струнку фігуру та спокусливі принади знаменитості. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі яскравий макіяж і сумний вигляд.

У підписі до публікації Світлана написала: "Хто теж не спить і чекає на #ДВАНЕЗНАЙОМЦІ? Вже на всіх цифрових майданчиках!". Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію зірки: "Пісні українською у вашому виконанні це чудово. Співайте українською більше", "Ми так чекали, неймовірна пісня", "Світло, дякую за людяність! Дякую за підтримку. Ми всі з Україною ! Слава Україні", "Шикарно як завжди", "Це дуже добре. Світло, співай українською", "Шикарно звучить".

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