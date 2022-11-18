Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила необычном смонтированное видео, на котором предстала в новом образе, и заинтриговала премьерой.
Как оказалось, артистка приготовила поклонникам премьеру новой украиноязычной песни. Стоит отметить, что это первая за много лет песня в репертуаре артистки именно на родном украинском языке. При этом Светлана продолжает вести свои соцсети на русском.
В черно-белом ролике Лобода появилась в облегающем серебристом платье, под которым нет белья. Наряд подчеркнул стройную фигуру и соблазнительные прелести знаменитости. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице яркий макияж и грустный вид.
В подписи к публикации Светлана написала: "Кто тоже не спит и ждёт #ДВАНЕЗНАЙОМЦІ? Уже на всех цифровых площадках!". Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Песни на украинском в вашем исполнении это прекрасно. Пойте по-украински больше", "Мы так ждали, невероятная песня", "Света, спасибо за человечность! Спасибо за поддержку. Мы все с Украиной! Слава Украине", "Шикарно как обычно", "Это очень хорошо. Свет, пой на украинском", "Шикарно звучит".
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Запланирован визит": разведчики узнали, о чем белорусы будут договариваться с Ираном
"Это нужно понимать": дан неутешительный прогноз, почему ракеты у рф никогда не закончатся
Жена продюсера "Квартал 95" раскрыла секрет экстремального похудения на 10 кг: "Каждый день был бокал..."
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Напомним, "С начала войны мы…": Снежана Бабкина отчиталась, сколько денег они с Сергеем собрали.
Как сообщает Politeka, "Будут платья и каблуки": Осадчая показала кадры "из прошлой жизни" и рассказала, когда вернется в светский образ.
Также Politeka писала, что "Ради него я могу…": Ребрик рассказала о самой большой любви в своей жизни.