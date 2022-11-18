Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка, модель і актриса Даша Астаф'єва досить не боїться бути справжньою і ділиться своєю думкою про те, що відбувається в Україні. Також артистка звертає увагу на те, що роблять окупанти і намагається підтримати українців. Кілька годин тому у своєму Instagram вона опублікувала черговий такий пост.

"Кілька хвилин поділяють фото. Усі, хто живе в цю прокляту війну тут, розуміють без слів… Російський світ тренує безумовно і свободу, і гумор. Уявляю, як через десятки років на терезах будуть найкращі люди світу та загони пукіна, які, крім нісенітниці, в яких вони живуть з народження, і розповісти наступним виродкам нічого не буде", - зазначила Даша Астаф'єва.

На першому знімку співачка позувала, сидячи в укритті, разом зі своїми домашніми улюбленцями Чико та Луною. А вже на наступному знімку вони дочекалися закінчення повітряної тривоги і пішли спати.

Користувачі мережі прислухалися до висновків артистки і погодилися з Дашею Астаф'євою: "Дякую Дашулю, ти мотивуєш багатьох бути сильними і не втрачати бажання жити і не збожеволіти від того, що відбувається навколо", "Без гумору було б абсолютно жерсть. Як здорово, що він у нас є"".

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.

Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон.